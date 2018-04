Vedle seriálu a muzikálu ho čeká hlavně otcovská role: Miroslav Etzler si jako nastávající táta připadá legračně

Miroslav Etzler Super.cz

"Pokud jde o Ordinaci, jsem rád, že jsem vstoupil do rozjetého projektu, kde to odsejpá a je tam celá řada bezvadných profíků, co se štábu týče. Herce vždycky nějaké najdete, ale tam je bezvadná parta kameramanů, zvukařů a režisérů," pochvaloval si. Co jeho postavu čeká, prý neví. "Mám jeden scénář dopředu a ten jsem ještě nečetl," smál se.

Etzler byl jedním z účinkujících spojených s nepříjemnou kauzou, kdy byla kvůli dluhům producentky zrušena premiéra muzikálu Zdeňka Hrubého (46) Robinson. To nám ovšem upřesnil. "Jsem hrozně rád, že se mne na to ptáte, protože o mně v té souvislosti psali, že jsem přišel o práci. Ale já z toho muzikálu vystoupil před dvěma měsíci, poté, co se objevily první neshody a premiéra se odkládala poprvé. Přál jsem jim samozřejmě všechno nejlepší, ale už jsem s tím neměl nic společného," vysvětlil Etzler.

Do dalšího muzikálu ovšem nastupuje, jde o Trhák, podle legendárního snímku, který se právě začíná zkoušet. Ovšem jeho zpěvu se nedočkáme, i když prošel, tedy jak sám říká, spíše protrpěl show Tvoje tvář má známý hlas. "Budu tam v čistě činoherní roli, kterou hrál ve filmu Petr Čepek," kladl nám na srdce. "Tvář byla z vyděšení a jednou provždy mi to fakt stačilo. Už to zpěvákům fakt nebudu kazit, to slibuju," doplnil.

Ještě jedna role ho čeká. Brzy se opět stane otcem. "Náš potomek se narodí za tři měsíce. Oba dva se na to už moc těšíme a jsme docela rádi, že to bude v létě a nebudou potřeba žádné fusaky a podobné věci. Ale bude mi třiapadesát, to není věk, kdy se má člověk stylizovat do role otce, ale spíš dědečka. Jsem takový velmi komický element v obchodech, kde se prodávají kočárky. Připadám si legračně vedle dvacetiletých párů," uzavřel. ■