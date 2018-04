Interpret hitu Né, pětku né v slzách: Zemřela mu milovaná maminka

Pepa Melen Michaela Feuereislová

Se svou velkou bolestí se podělil na sociální síti. „Je to pár hodin, co jsme spolu leželi na jedné posteli a ruku v ruce jsem Ti povídal. Každé Tvé stisknutí jsem pochopil. Maminko moje, byla to nejsilnější noc v mém životě... nikdy jsem nic podobného nezažil, posledních 9 hodin vedle Tebe, poslední noc s Tebou...,“ popisuje Melen nejhorší chvíle svého života na sociální síti.

Společně s fotografií pak zpěvák, kterému nedávno vyšlo výběrové album, poslal milované mamince i poslední emotivní vzkaz do nebe: „Maminko, pozdravuj tam v nebi Hendrixe, on Ti zahraje Hey Joe. Navždy zůstaneš v mém srdci usměvavá a krásná.“ ■