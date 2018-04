Česku dá na Velikonoce vale: Jitka Schneiderová už přivolává jaro a sluníčko

Jitka Schneiderová Super.cz

Jitka Schneiderová (45) se teď těší hlavně na to, že aspoň na pár dní vyrazí za hranice. "Na Velikonoce jedeme pryč. Ale kam, to neprozradím," nechtěla se herečka rozdělit o svůj tip, jak strávit velikonoční volno. "Ale těším se, až už konečně přijde teplo a sundáme ty zimní bundy," shoduje se s většinou národa Jitka.

Herečka také prozradila, že ji opět čeká spousta práce. "V průběhu jara, léta až do podzimu budu natáčet dva filmy. Jeden se odehrává v létě i v zimě na horách a je to komedie. A druhý je z prostředí rodičů, kteří vkládají svoje ambice do svých dětí. K tomu internetový seriál a budu zkoušet dvě divadelní představení. Zvažuju ještě jednu velkou nabídku," vypočítala, že se přes půl roku v podstatě nezastaví.

"Mám rozložené papíry a hledám, jak by se tam časově všechno vešlo. Abych k tomu zvládla ještě povinnosti maminky a partnerky," uzavřela. ■