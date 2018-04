Modelka Kateřina Průšová pořádá soutěž pro talentované děti: Její svěřenkyně už dostala roli v muzikálu

Kateřina Průšová Super.cz

"Mám soutěž Sluníčko roku a jednu z mých svěřenkyň, Valinku Turzovou, si producentka Lenka Pixová do Kapesky vybrala. Takže jsem ji přišla podpořit. Jsem na ni pyšná," řekla nám Katka, která v dubnu začíná s castingy do dalšího ročníku své soutěže.

"Jsem strašně ráda, že to má nějakou zpětnou vazbu a není to jen o té korunce. Po celé České republice vybíráme talentované děti a má to smysl," dodala. A i Valinka byla nadšená, jak nám prozradila v našem videu. ■