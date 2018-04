Takhle ji ve zprávách neuvidíte! Klára Doležalová ukázala na Maledivách tělo v plavkách

Klára Doležalová posílá pozdravy z Malediv. Foto: archiv K. Doležalové

Z Malediv si odveze i zážitek s místní faunou. „Sympaťák na první pohled! Každý večer chodíme na stejné místo, kam připlouvají rejnoci, zvyklí, že dostanou krmení. Plují nám přes nohy, hladíme si je, je to nádherný zážitek. Nad hlavou nám celý den létají kaloni indičtí - tedy netopýři, kteří bůhví proč přes den nespí! Hltám to slunce a tyrkysové moře plnými doušky. Je to neskutečná nádhera,“ říká Klára.

Maledivy jsou pro ni hotovým rájem. Nádherné počasí a nedotknutá příroda je to, co si momentálně Klára nejvíc užívá. „Trávím úžasnou dovolenou na ostrově Velaa. Je to oáza klidu a nutno říct i luxusu v podobě nádherné přírody a nevídané čistoty. Doslova si užívám toho křišťálového moře, plného barevných rybek. Šnorchlovali jsme podél strmého korálového útesu a viděli ten neuvěřitelně barevný svět, kde je ještě všechno v pořádku,“ dodala Doležalová. Už příští týden se ale vrací do televize a čeká ji zprávařský maraton s kolegou Karlem Voříškem. ■