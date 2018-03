V 90. letech slavila úspěch jako členka slavné rodinné kapely: Takhle vypadá po dvou porodech v bikinách

Andrea má pevnou postavu. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Rodinné formace na konci minulého století kralovaly hitparádám. Kromě Kelly Family a Hanson se prosadili i The Corrs. Frontmanka irské kapely se může po čtyřicítce pochlubit vysportovanou postavou.

Andrea Corr slavila úspěch s bratrem Jimem a sestrami Sharon a Caroline. S hity jako So Young či Only When I Sleep pobláznili Evropu, Austrálii i Severní Ameriku. Sourozenci stále koncertují, ale už spíše jen z nostalgie. V roce 2006 ukončili kariéru, před třemi lety se však vrátili na pódia.

Z nejvýraznější členky The Corrs je už dvojnásobná maminka. S manželem Brettem Desmondem vychovávají dceru Jean (5) a syna Bretta (4). Andrea občas potřebuje doplnit síly na dovolené. Se svou rodinkou vyrazila na Barbados, kde v černých bikinách předvedla udržovanou figuru. Ve 43 letech je ve skvělé formě. ■