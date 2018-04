Partnerka Felixe Slováčka je rok a půl po porodu na své váze! Ukázala vnady a zadek v latexovém body

Michaela Zemánková vystupovala v hodně odvážném outfitu. Super.cz

Herečka a zpěvačka Míša Zemánková je rok a půl po porodu a prozradila, že se konečně dostala na svoji vysněnou váhu. Těhotenská kila jsou pryč. "Už jsem na své váze, pomohla mi paleo dieta. Jíš jen vajíčka, zeleninu, maso. Je to skvělá věc, doporučuji to," řekla Super.cz Míša na narozeninovém koncertě Míši Noskové (35), kde účinkovala.

A od Noskové pro své vystoupení vyfasovala pořádně odhalený model. Latexové body dokonale obepnulo její tělo. "Tím, že jsem herečka, tak mi to nevadí. Jak jsem byla na jevišti, tak super. Na zkouškách a v zákulisí jsem si připadala hrozně nahatá. Na sobě latex, hrozně vyprsená a zadek venku," vysvětlila partnerka Felixe Slováčka mladšího.

Míša už nám víc jak půl roku slibuje, že končí s kojením. Zatím to ale na konec stále nevypadá. "Stále ještě kojím. Ale už opravdu plánuji přestat. Malej ještě neříká celé věty, je to dobré. Až začne říkat celé věty, to bude fakt špatný. Snad až se příště uvidíme, nebudu kojit. A snad mi zůstanou vnady," dodala s úsměvem. ■