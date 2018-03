Po padesátce je neskutečná kočka: Leona Machálková strčí do kapsy i o generaci mladší kolegyně

Leona Machálková Super.cz

Když jsme na narozeninovém koncertu Michaely Noskové (35) v GoJa Music Hall potkali její kolegyni Leonu Machálkovou (50), nemuseli jsme se do komplimentů nutit. Zpěvačka vypadá po loňských padesátinách snad nejlépe, co kdy vypadala. A stříbřité šaty od Taťány Kovaříkové, v nichž vystupovala, by si mohla málokterá, i mladší, žena dovolit.