Slavný herec (57) bude opět otcem: Na premiéře se pochlubil o 21 let mladší těhotnou ženou, sestrou další hvězdy

Stanley Tucci a Felicity Blunt čekají druhé společné dítě. Profimedia.cz

Stanley Tucci je nejen velmi aktivním hercem, jenž zvládá natočit i pět filmů ročně (mezi nimi např. Hunger Games, Captain America: První Avenger, Transformers: Zánik, Spotlight nebo Ďábel nosí Pradu) a do toho seriály, ale i režisérem. Avšak zatímco filmografii buduje už od roku 1985, jeho režijní debut se datuje do devětašedesátého. Šlo o film Žranice, ke kterému napsal i scénář - jako ostatně i k poslednímu, ve čtvrtek v New Yorku premiérovanému.

Na akci dorazila také Tucciho švagrová Emily Blunt, která svou sestru, literární agentku, s kolegou z filmu Ďábel nosí Pradu dala dohromady. Felicity a Stanley spolu mají již tříletého syna Mattea Olivera. Tři potomky má Tucci s první ženou Kathryn, která v roce 2009 zemřela na rakovinu. ■