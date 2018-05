Silikonová fitness modelka řádila v kuchyni: Pod zástěrou byla úplně nahá

Jodie Marsh Profimedia.cz

Intimní partie zakryla kuchařskou zástěrou, ale vypracované pozadí přeci jen nezamaskovala. Jinak by to snad ani nebyla ona. Jodie v prádélku neustále vystavuje své do očí bijící silikonové nálože a na sociální síti se chlubí jednou odvážnou fotkou za druhou.

Jen v tom osobním životě se fitness modelce moc nedaří. Po pouhých osmi měsících manželství se loni rozvedla s Jamesem Placidem. Rozvod oslavila jak jinak než tím, že nahá běhala po zahradě. ■