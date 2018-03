Žhavá podívaná nejen pro manžela: Emily Ratajkowski strávila líbánky nahá

Emily Ratajkowski Profimedia.cz

Emily Ratajkowski (26) a Sebastian Bear-McClard jsou nekonvenční pár. Zatímco jejich svatba proběhla po krátké známosti v tichosti v New Yorku, na líbánky novomanželé vyrazili do Utahu. Tam, v domě s bazénem a ohraničeném vysokými zdmi, modelce nic nebránilo strávit je nahá.

Místo jako vystřižené z magazínů o architektuře a designu bylo skvělou kulisou pro pořízení pěkných snímků do alba, a co si budeme povídat, i do zásoby pro potřeby propagace na sociálních sítích. Dva z nich se objevily záhy, a jaké! Nebyla by to Emily, kdyby neodhalila aspoň kousek těla, Ratajkowski však šla dál než jindy a nechala se nafotit rovnou nahá.

„Pózuji pro manžela,“ napsala k fotce u stěny, která však nezůstala skryta ani očím jejích téměř 17 miliónů fanoušků. U jiné, na níž leží nahá na posteli u bazénu, zase vyslovila přání vrátit se zpět. ■