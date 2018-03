Hvězda 4TETu chce zachránit zkrachovalou producentku. Tohle se jeho chlebodárcům asi líbit nebude!

Jiří Škorpík Michaela Feuereislová

Hudební skladatel a člen vokální skupiny 4TET Jiří Škorpík by rád pomohl zkrachovalé producentce Emě Krahulíkové. Muzikálová producentka se topí v miliónových dluzích . Protože dluží například divadlu Hybernia za pronájem, dostala z divadla výpověď. A jako lavina s sebou spláchla i připravovaný muzikál Robinson, který měl mít premiéru již příští pátek.

Škorpík s Krahulíkovou před lety spolupracoval na svém muzikálu Antoinetta. A nyní jí chce pomoci. Je jen otázkou, jak se to bude líbit vedení divadla Hybernia, které Krahulíkové nemůže přijít na jméno. Škorpík má totiž skládat k hudbu k jejich připravovanému muzikálovému počinu, který má mít premiéru na podzim.

"Přemýšlím už dlouho o stavu Emy Krahulíkové a to nejen z důvodu, že je mi dlužná. Jelikož mi to nedá, rád bych jí i přes zklamání pomohl. Navrhuji koncert či dva na podporu a pomoc," napsal na sociální síť.

"Divíte se mi?! Ptáte se, zda si pomoc zaslouží??? Že se Ema chovala často špatně? Ano, souhlasím. I mně způsobila mnohokrát velké problémy a spolupracovat se mi s ní už dvakrát nechce. Neumí vůbec komunikovat s lidmi a obklopuje se často nedobrými. Ano, ale... Ač se zlé odpouští nelehko, ač jí to jako paní producentce a člověku na postu nevděčném dvakrát nesvědčilo, byla vždy mecenášem umění a nevěřím, že je špatným člověkem," vysvětluje Škorpík, který by jí proto rád pomohl a žádá na sociální síti umělce, aby se přidali. Zatím to tedy na hojnou účast nevypadá.

Na koncert nabídli svoji účast Martin France, Athina Langoská, Jana Adamcová, Šárka Rezková Brabcová, Adriana Bajtková, Petr Dopita, Braňo Polák, Eva Čížkovská, Petra Slaninová nebo Vlaďka Skalová.

Pokud se podaří Škorpíkovi přesvědčit i Tinu Turner a z hrobu vstane Michael Jackson s Elvisem Presleym, je šance na záchranu a zaplacení všech dluhů producentky Krahulíkové velká. ■