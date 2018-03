Kim Kardashian si třetí dítě pořídila bez těhotenství: Teď může hrdě vystavovat své sexy křivky na žhavých fotkách

Kim Kardashian Profimedia.cz

Svého času vůdčí postava reality show Keeping Up with the Kardashians by samozřejmě dalšího potomka porodila sama. Ženu, která poskytla své lůno pro oplozené vajíčko, nevyužila z toho důvodu, aby zůstala štíhlá, vedly ji k tomu zdravotní problémy.

Předchozí dvě těhotenství Kim pořádně zakulatila a stalo ji spoustu úsilí, aby se dostala na původní váhu. S dcerkou Chicago to bylo jiné. I když je Kim její biologickou matkou, dítě neodnosila. Místo shazování poporodních kil se tak může věnovat focení.

Z její sestry Kendall Jenner (22) se stala slavná topmodelka, takže se Kim musí pořádně činit. Její nejnovější fotky pro magazín Elle ji ukazují v tom nejlepším světle. Teď už podbízivě nevystavuje jen své proslulé pozadí, ale na odiv dává celou udržovanou figuru v rajcovním outfitu. Tehdy měla ještě blond vlasy, ale už se vrátila ke své původní barvě. ■