Měsíc před porodem Kate září štěstím: Takhle to vévodkyni slušelo v zeleném kabátku

Vévodkyně za měsíc porodí další dítě. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Po porodu se Kate bude plně věnovat sourozenci prince George a princezny Charlotte, takže reprezentativní povinnosti budou muset jít stranou. Williamova manželka je velmi obětavá a zodpovědně podporuje nejrůznější organizace a charitativní projekty.

Místo čekání na chvíli, kdy na svět přijde další potomek, vyrazila Kate na konferenci na téma rodinných vztahů. Vévodkyně se dokonce postavila k řečnickému pultu. Odborníci z instituce Royal Society of Medicine přišli s poznatkem, že až polovina psychických problémů vzniká u dětí do 14 let.

Kate pro tuto příležitost zvolila šaty a kabátek v mátově zelené barvě. Bříško se jí už pořádně zakulatilo a celá Velká Británie se nemůže dočkat, až Buckinghamský palác ohlásí narození dalšího královského potomka. ■