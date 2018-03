Tohle opravdu nejsou české Grammy: Na Anděly se umělci vystrojili do vlajky, latexu i beranice. Komu to doopravdy slušelo?

Takhle se hvězdy ohákly na hudební ceny... Michaela Feuereislová

Zatímco Čeští lvi následují slavnější Oscary a až na výjimky není modelům, v nichž přicházejí herci a herečky na červený koberec, téměř co vytknout, hudební ceny Anděl stále tápají. Pokud jde o outfity, které muzikanti na českou obdobu Grammy volí, jde o všehochuť, kdy vlastně nikdo pomalu neví, co si vzít na sebe. A podle toho to vypadá.