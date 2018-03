Opět v bikinách a stále single: Tělo krásné modelky už rok nikdo nepolaskal

Lucie Kovandová Super.cz

Přiznala, že figuru, kterou předvádí, už nemá zadarmo, jak to bývalo do dvacítky. "Musím se už víc omezovat a hlídat si jídelníček. Teď jsem měla ve škole zkouškové, tak proběhly i nějaké čokolády, ale to běžné není. Smažené a cukry se snažím vynechávat, jím víc ovoce, zeleninu a saláty. S věkem je to horší a horší. Už si nemůžu dát mekáč o půlnoci nebo se najíst před přehlídkou," svěřila.

Lucka je stále single. Už to je rok. "Zklamu vás, ale pořád nic nového, co se partnera týče, není. Stále jsem volná. Uvidíme, co bude dál," krčila rameny. ■