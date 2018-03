Agáta poprvé po druhém porodu na mole a rovnou v bikinách: Povedlo se jí shodit 20 kil!

Agáta Prachařová Super.cz

Před půl rokem porodila dceru Miu a už si troufla na přehlídkové molo. A dokonce v bikinách. Agáta Prachařová (32) na sobě ovšem tvrdě dřela, aby shodila dvacet kilogramů, které při druhém těhotenství nabrala. "Ještě bych ráda zhubla tři, ale už to jde pomalu," svěřila Super.cz.

"Vždycky hubnu nezdravě, i když se radí něco jiného. Ale když jíte, tak prostě nezhubnete," řekla nám Agáta, jejíž podivné diety jsou poměrně známé. Kuriozitky jako to, že když máte chuť na rohlík, tak ho rozžvýkejte a pak vyplivněte, jsou běžné.

Tentokrát ale připojila i cvičení. "Cvičím hodně a mám skvělou trenérku, která vyhrála třetí místo na olympiádě v hodu diskem. Je hodně tvrdá a nedá na nějaké výmluvy, jako že mi není dobře. Jak byla profesionální sportovkyně, tak mi jen řekne: Nekňourej, nežer a cvič!," vyprávěla Agáta. Jediné, co jí vadí je to, že při hubnutí přišla o prsa. To se sice dá vyřešit operativně, ale Prachařová se k tomu zatím nechystá. ■