Kamarádka Seleny Gomez promluvila o transplantaci ledviny. Obě trpěly depresemi, zpěvačka se bála o život

Francia Raisa Profimedia.cz

Nic prý nedokáže člověka připravit na to, jak těžká bude rekonvalescence, přestože o všem diskutuje s odborníky. „Bude to těžké, příjemce na tom bude lépe. Bude se zotavovat mnohem rychleji než dárkyně, protože dostane něco, co potřebuje, zatímco dárkyně o důležitou část přijde,“ bylo jí řečeno. A Francia dodává: „A bylo to velmi těžké. Selena i já jsme si prošly depresemi,“ svěřila magazínu Self.

Prozradila také to, že zpěvačka musela podstoupit ještě další operaci, protože nastaly komplikace a ledvina ohrožovala tepnu. Po tomto zákroku zpěvačce zůstala na stehně velká jizva.

Francii zůstaly celkem tři jizvy. „Jsou součástí vašeho příběhu. Příběhu, který člověka dělá jedinečným a odlišným,“ říká herečka, pro kterou byl loňský rok plný velkých životních kroků a změn. „Minulý rok byl nejšílenější v mém životě. Prošla jsem mnoha obrovskými změnami. Přestěhovala jsem se. Darovala jsem ledvinu. Dostala jsem se do televizní show a našla jsem si nového přítele,“ vyjmenovala Raisa. ■