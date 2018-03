Překvapí vás, co provádí frontman kapely Chinaski s hudebními cenami. Příliš důstojné místo nečekejte

Michal Malátný s kapelou převzali cenu za album roku. Super.cz

„Jsou to příjemné pocity, když přebíráme takové ceny. Člověk aspoň vidí, že jeho práce má smysl. Navíc to pro nás má o to větší váhu, že pro nás hlasovali lidi, já jsem totiž nikdy žádný hlas do žádné ankety neposlal,” smál se Malátný.

Chinaski převzali v nové sestavě betonovou sošku, podobných artefaktů mají už mnoho. Zajímali jsem se o to, co s cenami dělají. „My cen nemáme tolik a v kapele jsme si je vždycky spravedlivě rozdělovali. Všechny ceny mají dcery v dětském pokojíčku někde zaházené,” směje se frontman kapely Chinaski, která příští týden vyráží na své první turné v novém seskupení. ■