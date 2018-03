Je nezastavitelná. Čtyři roky před osmdesátkou pracuje Janžurová v divadle na plné obrátky dokonce v několika profesích

Janžurová brzy představí autorskou hru s názvem Veletoč. Super.cz

Aktuálně zkouší národem milovaná herečka novou hru s názvem Veletoč. Zde uplatňuje své herecké schopnosti a zároveň se realizuje jako autorka. Vždyť psaní knih označovala paní Iva vždy jako činnost, která by jí mohla nahradit herectví.

„Budu zkoušet hru v divadle Kalich, kterou jsem napsala. Je to komedie pro pět lidí. Bude ji se mnou hrát Eva Holubová, moje dcera, Marian Roden a Aleš Bílík v alternaci s Přemyslem Pálkem,” rozpovídala se o novém představení herečka a byla ještě konkrétnější: „Je to veletoč, který se rozehraje mezi pěti lidmi a přinese jim pro ně nečekané situace.”

Jako autorka divadelní předlohy měla Janžurová šanci si napsat roli na tělo, ale nakonec to dopadlo jinak. „Tu roli, co jsem si napsala, dal pan režisér Šimon Caban Evě. Koukala jsem docela vyjeveně. Říkám si, že na tu jinou roli nebudu mít dost nápadů. Člověk ale nikdy neví, co z něj začne vypadávat,” říká Janžurová, která se o úspěchu svého počínání přesvědčí 9. května, kdy na prknech divadla Kalich proběhne premiéra. ■