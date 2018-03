Nádherná Tereza Voříšková v modelu jako pro vílu: Ukázala proužek od bikin i to, že nemá podprsenku

Tereza Voříšková Super.cz

"Já se moc neopaluju, mám radši džungli a vnitrozemí, takže jsem byla schovaná ve stínu," vysvětlila Tereza a svěřila, že si volno krásně užila a teď už se zase chystá do práce. To, že nominaci na Českého lva už potřetí neproměnila, ji prý nemrzí. "Už tu samotnou nominaci jsem v Karibiku oslavila barbadoským rumem, tak už je to zapité," řekla nám.

V bílé róbě české návrhářské značky Odivi Ivy Burkertové, která byla dost odvážně pojatá, původně v plánu vyrazit Tereza neměla. "Řekla jsem Ivě, že bych chtěla mít černé kvádro a černé kalhoty, abych se cítila bezpečně, a takhle jsem dopadla," smála se herečka, které dalo práci model uhlídat, aby občas nevykoukla část těla, která neměla.

Když jsme si povídali o zajímavé náušnici, také české značky Antipearle, nemohli jsme si nevšimnout, že Tereza zkrátila účes. "Musela jsem. Měla jsem úplně zničené vlasy kvůli pánům Svěrákovým, protože při natáčení Po strništi bos jsem měla několik trvalých. Ale co, vlasy dorostou a mně by nevadilo být ani na kluka," uzavřela. ■