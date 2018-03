Nevyčkává už příliš dlouho? Půvabná modelka si ani tři roky po svatbě s moderátorem Robinsonova ostrova nepořídila dítě

Langmannová s mateřstvím otálí. Super.cz

Se svým partnerem Ondřejem Novotným oslaví Renata Langmannová (31) za rok deset let od doby, kdy spolu začali chodit, a letos v létě budou mít už třetí výročí svatby. Pořídili si krásné společné bydlení a jsou i úspěšní ve svých oborech, přesto se zakládáním rodiny nespěchají.

Mají to Renata a Ondřej nějak naplánované? „Není na to stále správný čas. Uvidíme, jak to všechno bude. Děti bychom chtěli, tak uvidíme,” odpověděla poměrně neurčitě držitelka titulu Česká Miss 2006.

Modelka se společně s herečkou Jitkou Schneiderovou a tenistou Radkem Štěpánkem zúčastnila setkání dětí z dětských domovů díky projektu Teribear Terezy Maxové v olympijském parku na výstavišti v Brně. „Užili jsem si to s dětma, bylo fajn, že tady byly. Pro nás to byla o to větší motivace k lepším výkonům,” říká Renata Langmannová. ■