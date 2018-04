Útlé boky i pas a ňadra dmoucí: Tuhle blondýnku nelze na pláži přehlédnout

Caroline Vreeland Profimedia.cz

V konkurenci miliónů dalších lidí musí její profily zaujmout. Jelikož jí byla dána do vínku postava s velmi útlými boky, ale o to větším poprsím, a nejčastěji s fanoušky sdílí fotky v plavkách, předpoklady k tomu určitě má. Jak takové snímky vznikají, se můžete podívat pod článkem.

Ani status hvězdy sociálních sítí a módní ikony, jíž pro mnohé je, jí ale nestačí a Caroline sní o kariéře zpěvačky, a to už od dětství. „Netoužím po slávě a po tom být bohatá. Chci dělat skutečnou hudbu, kterou by lidé poslouchali,“ řekla v jednom z dřívějších rozhovorů. Ani účast soutěži v American Idol jí zatím dveře neotevřela. Ale co není, může být. ■