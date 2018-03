Poznali byste ji? Takhle dnes vypadá dvakrát vdaná rebelka Avril Lavigne (33)

Avril Lavigne Profimedia.cz

Hitparády i srdce fanoušků dobyla v roce 2002 díky albu Let Go a stala se z ní celosvětově úspěšná hvězda. Vydávala jeden hit za druhým (Complicated, Sk8er Boi, Girlfriend, Wish You Were Here) a z popularity těžila po stránce byznysu (navrhovala oblečení i parfémy, dala se na herectví) i soukromí.