Vlasta Horváth promluvil o tragicky zesnulém bratrovi! Před dvěma lety zemřel při autonehodě

"Byli jsme spřízněné duše, hodně jsme si pomáhali, podporoval jsem ho hodně ve fotbale. Měl jsem ho za takovou modlu, na co sáhl, to mu šlo. Byli jsme propojení," řekl Super.cz Vlasta. Člověk má v hlavě pořád jedinou věc, že tomu pořád nemůže uvěřit. Jsou noci, kdy se do toho položím, to nesmím dělat, musím se oklepat, říkám si, jak je to možný, že se to stalo," říká Vlasta, který se rozhodl pro svého bratra napsat písničku a v minulém týdnu k ní dokonce natáčel videoklip.

"Impuls přišel sám, cítil jsem povinnost to pro něj udělat, rozhodl jsem se, že natočím klip, že uděláme cédéčko. Šest z deseti písniček jsem napsal o něm, budu mu věnovat celou desku, ne jen jednu píseň," dodal Vlasta na otevření nového barber shopu. ■