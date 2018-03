I trpaslice můžou být modelkami! Sexy moderátorka Novy vyhrála Miss Poupě a byla léta úspěšná v zahraničí

Petra Svoboda Super.cz

"Vyhrála jsem Miss Poupě, to mi bylo asi třináct let. To jsem se rozvíjela. Zúčastnila jsem se taky Miss sport, protože jsem hodně cvičila aerobik, a to jsem skončila čtvrtá," prozradila Super.cz Petra na castingu Miss Czech Republic, kde zasedla v porotě. "Vidím, že tady těch menších, ale moc hezkých holek, je taky dost. To mě těší," usmívala se.

Petra se modelingu věnovala řadu let. A výška takový problém nebyla. "Já jsem vždycky jen fotila, měla jsem docela úspěch v Německu, tam jsem fotila třeba titulku pro Bravo, přehlídky jsem nedělala nikdy, až po modelingu jsem zkusila konkurz na Novu. Ale bylo to přes modelingovou agenturu, která mě tam poslala," dodala Svoboda. ■