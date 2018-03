Novomanželka Leoše Mareše slaví narozeniny! Tenhle neuvěřitelně romantický dárek Moniku dostal do kolen

Leoš Mareš - Slib

Leoš Mareš (41) je mistr překvapení a nenechal si to ujít ani dnes, kdy jeho novomanželka Monika (37) slaví narozeniny. Jako dárek jí věnoval písničku, kterou napsal o jejich vztahu a brzy ráno ji pustil ve své Ranní show v premiéře. Zítra to bude navíc přesně 1000 dní od jejich seznámení, letos 20.2. se stali manželé .

Autorem hudby je Daniel Hádl, v refrénu skladby Slib zní hlas Heleny Zeťové (37) a text je opisem skutečných událostí okolo seznámení Moniky a Leoše, a to včetně doslovných citací a přepisu jejich svatebního slibu.

"Začalo to nevinně, na svatbě dvou kluků, venku trošku mrholilo, podal sem ti ruku," začíná vyznání pro Moniku. "To, jak ses mi líbila, se nedá popsat slovy, holka, co je podobná Avatarovi," pokračuje Leoš, který Monice neřekne jinak než Aviku.

Podívejte se sami na klip, ve kterém Monice Leoš vyznává lásku. Tohle by si přála snad každá žena! ■