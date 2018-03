Slavná sestřenice Whitney Houston se chystá do Prahy: Její megahity mají v repertoáru Kubišová s Csákovou

Dionne Warwick poprvé zazpívá v Česku. Foto: David Vance

„Koncert je součástí evropského turné, na němž Dionne Warwick vystoupí v Zurichu, Londýně nebo u nás v Praze,“ uvedl Patrik Jedlička, ředitel pořádající agentury Brothers Music Agency. Zpěvačka v Praze zazpívá se svojí doprovodnou skupinou, se synem, hudebníkem Davidem Elliottem a vnučkou, zpěvačkou Cheyenne Elliott.

Pražský koncert 14. září v Kongresovém centru nabídne průřez její pětapadesátiletou kariérou, kde za doprovodu špičkových hudebníků zazní všechny zásadní hity, které důvěrně zná také české publikum. Dionne Warwick je jednou z nejúspěšnějších světových zpěvaček, kterou proslavilo zejména osobité hudební cítění a nezaměnitelná barva hlasu. Zpívá soul, pop, jazz i blues.

Dionne Warwick začínala v gospelovém sboru, s nímž doprovázela Elvise Presleyho. V roce 1962 se vydala na sólovou dráhu s hitem autorské dvojice Burt Bacharach and Hal David Don’t Make Me Over, podle něhož nazvala letošní turné.

Zmíněnou písničku u nás před lety nazpívala s českým textem Judita Čeřovská. Po hitech Dionne v průběhu let šahaly i další české pěnice. Namátkou připomeňme Martu Kubišovou (75), Yvettu Simonovou, Marii Rottrovou nebo Jitku Zelenkovou.

Její největší hit I Say A Little Prayer zpívaly hned tři čeké zpěvačky. První byla Hana Zagorová (71), jejíž verze se jmenovala Seju vítr do tvých snů. Následovala Helena Vondráčková s důvěrně známým textem Proč mě nikdo nemá rád. Skutečný megahit z tohoto coveru ale udělala až mnohem později Ilona Csáková (47).

Mezi další hity téhle zpěvačky patří songy Walk on By, I'll Never Fall in Love Again, Anyone Who Had a Heart či Heartbreaker.

Díky výjimečným pěveckým kvalitám je dodnes vyhledávanou interpretkou duetů, které nazpívala s Glorií Estefan, Olivií Newton John, Plácidem Domingem, Frankem Sinatrou, B.B. Kingem nebo se svou sestřenicí, nezapomenutelnou Whitney Houston, s níž jela také společné turné Soul Divas (2004). ■