Že by export černého britského humoru? Kdepak! To si jen (neúmyslně) nejsměšnější Britka odskočila do Mexika

Zvláštní, kdo všechno nalezl prostřednictvím britských reality show nehynoucí slávu! Profimedia.cz

Není zcela jasné, čím si to ti nebozí Mexičané zasloužili, ale tahle ´dáma´ se zálibou v obnažování, jejíž postava je jakousi karikaturou ženské svůdnosti, je právě teď v jejich zemi na dovolené.

Jelikož se na tamním slunci může vyhřívat třeba nahá, protože tamní zákony to nijak neomezují, cítí se tu bývalá hvězda britských reality show Lisa Appleton (49) jako ryba ve vodě.

Jestli tu kdysi ´klofla´ nějakého místního gringa zpitého pod obraz tequilou až do takové míry, že jí vyznal lásku, jisté není. Ale určitě to muselo být něco stejně emocionálně vydatného, protože Lisa se do Mexika vrací touto dobou pravidelně. ■