Takhle se pošťuchují Roman Vojtek s krásnou přítelkyní: A mrkněte, jak jim jde společný tanec

Roman Vojtek a Petra Vraspírová

Bývalý vítěz StarDance se nezapře. Roman Vojtek (45) s přítelkyní Petrou Vraspírovou byli na posledním plese ozdobou tanečního parketu. "Užívám si to o to víc, že jsem na plese po jedenácti letech jako host a nemoderuji ani nevystupuji," řekl Super.cz Roman.

"Jsem jako Alenka v říši divů, jak koukám, co se tady dá všechno dělat. Znal jsem to jen ze zákulisí a z pódia. A je to dobrý. Nechápu, proč nechodíme víc na plesy. Ale asi začneme," dodal. "Já tedy Romana na StarDance tančit neviděla, ale určitě si to doma pustíme. A tančí samozřejmě perfektně. Řekla bych to, i kdyby nestál vedle mne, takže jsem trochu pod tlakem," smála se Petra.

"Já tanec jeden čas studovala, tančím i v muzikálech, tak bych to měla umět," mínila Petra. "Jde to, ale na výhru ve StarDance by to asi nebylo. Ale když si ji vezmu do parády, dalo by se z toho za dva za tři roky něco vykřesat," popichoval ji partner. ■