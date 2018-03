Modelka s legendárními křivkami je připravena stárnout: Už se nechce honit za dokonalostí

Kelly Brook Profimedia.cz

Úvahy o stárnutí jsou v případě atraktivní osmatřicetileté ženy trochu zvláštní. Možná jde o důsledek kritiky postavy, které Brook pravidelně čelí na sociálních sítích. U svých fotek se už mohla dočíst ledasco. Že vypadá jako velryba, případně že lépe vypadá oblečená než v plavkách. Nebo naopak - že svou postavu na fotkách v aplikacích zužuje, aby vypadala hubenější. To Kelly popírá, co však je zřejmé, jsou retuše snímků pro její populární kalendáře. I za ně (od některých) sklízí kritiku.

Co se pózování před fotoaparátem týče, Kelly se vyjádřila, že toho už není tolik, co bývalo. „Dělám víc televizních pořadů a méně fotím prádlo a plavky,“ řekla a dodala: „Prostě stárnu a měním se, a i když se snažím vypadat co nejlépe, nehrotím to. Ale v hezkém odpoledním světle, na pláži v bikinách, si říkám, že nevypadám tak špatně na skoro čtyřicetiletou holku.“ ■