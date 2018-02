Dál už zase každý sám! Sexy divožence známé z klipů Aerosmith se po dvaceti letech zhroutil vztah s hudebníkem

Alicia Silverstone (41) a Christopher Jarecki (41) se synkem Bearem Bluem. Profimedia.cz

Herečka a producentka Alicia Silverstone (41) se rozvádí s hudebníkem Christopherem Jareckim (41), a to po dlouhých dvaceti letech vztahu. Vše se prý nese v přátelském duchu a nikdo z nich žádné mosty nepálí. Alespoň to tvrdí Aliciin mluvčí: „Stále se hluboce milují, navzájem respektují a zůstávají velmi blízkými přáteli, přesto se vzájemně rozhodli jít po dvaceti letech od sebe... Šestiletého syna Beara Blua budou dál vychovávat společně."

Alicii Silverstone si nejspíš nejlépe vybavíte jako krásnou, přidrzlou divoženku ze tří známých videoklipů skupiny Aerosmith. Písně Cryin´, Amazing a Crazy se pro ni staly odrazovým můstkem pro následující filmová angažmá. Bylo jich několik, z nichž nejznámější byla asi Batgirl z filmu Batman a Robin (1997). Komerčně úspěšné byly i její producentské pokusy, třeba snímek Excess Baggage nebo romantická komedie Blast from the Past (1999), v níž si také zahrála. Poté, co za ztvárnění Batgirl vyfasovala anticenu Zlatou malinu, se Silverstone stáhla víceméně do ústraní. Po pár menších roličkách její hvězda definitivně vyhasla.

Jareckiho si Silverstone vzala v roce 2005 po osmileté známosti. Obřad byl na pláži jezera Tahoe a oba byli bosí. Následoval táborák s přáteli, veganské burgery a písně Beatles. Silverstone je totiž veganka a také podporovatelka ochranářského hnutí PETA, pro které se také nechala vyfotit nahá. ■