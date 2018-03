Bohyně přece nestárnou: Jennifer Lopez (48) okouzluje svým miliónovým zadečkem stejně jako před 20 lety

Jennifer Lopez Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Na počátku 90. let Jennifer jako tanečnice na koncertech doprovázela New Kids on the Block a Janet Jackson. Sama dala přednost herectví, ale brzy se ukázalo, že má velký hudební talent. V roce 1999 ovládla hitparády s hitem If You Had My Love a od té doby se v podstatě nezměnila.

Jennifer Lopez se stále může pochlubit dokonalými křivkami, především pozadím, které si nechala pojistit na 27 miliónů amerických dolarů. Postavu má parádní a na svých vystoupeních to se zahalováním nepřehání. I s blížící se padesátkou dokáže publikum pořádně nažhavit.

Dokonalou formu předvedla v Las Vegas, kde v jednom z místních hotelů vystupuje už přes dva roky. O Jennifer je ve městě hříchu velký zájem. Termíny koncertů má naplánovány až do konce letošního září. ■