Pod tyto šaty prostě nemohla obléct prádlo: Ňadra krásné moderátorky Novy zakrývala jen zdobná výšivka

Petra přišla na křest časopisu s kamarádkou. Foto: Martin Kubica

Nikdy neobléká prvoplánovou róbu, kde by lascivně ukazovala své ženské přednosti, byť nepřichází o svou svůdnost. Také na křtu rubínového čísla známého společenského magazínu s Celeste Buckingham (22) na obálce vypadala Petra Svoboda (35) překrásně.

V duchu dress codu zvolila rubínové šaty z dílny salonu Poner. „Vlastně ani nebylo těžké vybrat šaty, protože v tomto modelu jsem v minulosti shodou okolností do tohoto časopisu fotila. Teď jsem si na ty šaty vzpomněla a znovu jsem je oblékla,” říká Petra Svoboda. Živůtek šatů byl tvořen transparentním tylem a intimní partie nositelky zakrývala zdobná výšivka.

Moderátorka Televizních novin obléká velkou večerní stále raději. „Od té doby, co mám možnost využívat nabídku šatů českých návrhářů, pro mě tyto akce nejsou takovým stresem. Jsem člověk, který vždycky přesně ví, co chce, takže mě to najednou začalo bavit,” říká Petra Svoboda, kterou jsme v šatech od stejného návrháře v bílém provedení potkali na Českém plese. ■