Velké bolesti ji dohnaly znovu do posilovny: Petra Svoboda cvičení naprosto propadla

Petra Svoboda (vlevo) tvrdě maká v posilovně. Foto: Martin Kubica

„Začala jsem hodně cvičit, protože jsem měla velké bolesti. Necvičím pro krásu, ale proto, abych byla zdravá. Bolela mě záda,” popisuje svou motivaci kráska.

„Dřív jsem dělala gymnastiku a bez problémů jsem zvládla provaz, nebo most a byla jsem ohebná. To jsem v poslední době nedokázala a štvalo mě to. Dlouho jsem necvičila pravidelně a tělo se ozvalo,” říká Petra Svoboda, která se vrátila znovu do formy: „Hrozně rychle jsem začala vidět výsledky. Jsem mnohem ohebnější a bolesti jsou pryč. Mám radost.” ■