Je jí pořádný kusanec: Tragická vymetačka reality show ukázala kyprou zadnici s celulitidou

Chloe se ukázala ze všech stran. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Britka se sklony k exhibicionismu toho v životě mnoho nedokázala, přesto se považuje za velkou celebritu. Za sebou má účinkování v reality show Gordie Shore, Celebrity Big Brother a Ex on the Beach. S takovým repertoárem se z ní uznávaná osobnost nikdy nestane.

Když se zrovna Chloe nepředvádí před kamerami, opíjí se v barech. Nezřídka se domů vrací tak zlitá, že se ani neudrží na nohách. Účinkování v reality show je pro ni návykové a v Austrálii natáčí další pořad, který určitě neuspokojí intelektuály.

„Pracovní povinnosti“ Chloe Ferry zavedly do Austrálie, kde na balkóně hotelového pokoje chytala bronz po boku svého přítele Sama Gowlanda, který se pro změnu objevil v reality show Love Island. Teď spolu pro MTV natáčejí další podívanou, v níž bude k vidění snad i něco jiného než Chloe a její kyprá zadnice s celulitidou. ■