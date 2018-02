Ostatní v jejím věku hubnou. Tereza Brodská na prahu padesátky cíleně tloustne a my přesně víme proč

Kvůli roli se nebojí přinášet oběti. Michaela Feuereislová

„Scénář toho filmu napsala Alice Nellis. Bude to pro mě velká výzva, protože do té role nejen musím ztloustnout, ale budu se muset před kamerou objevit ve dvoudílných plavkách a k tomu všemu budu muset skočit do vody brilantní šipku,” popisuje Tereza útrapy, které ji čekají. „Naposledy jsem se objevila v plavkách asi ve dvanácti letech a nikdy v životě jsem si neponořila do vody hlavu,” kroutí hlavou herečka.

A není to vše, co bude muset Brodská překousnout. „Tahle role je pro mě jeden velký oříšek. Tahle postava totiž dostane vyrážku kolem očí, takže já budu celé natáčení trávit s vyrážkou kolem očí,” říká.

Tereza se na roli poctivě připravuje a už má prý několik kilo nahoře. „Už na tom pracuju. Jak jsem začala přibírat, tak mě začala bolet záda. Jsem v takové zvláštní situaci, že jsem začala chodit poprvé v životě cvičit, abych mohla tloustnout. Naštěstí okolo padesátky jde to tloustnutí samo,” směje se Tereza Brodská, která za měsíc oslaví padesáté narozeniny. ■