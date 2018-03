Rafinované průhlédné šaty jí byly málo? Italské topmodelce vykouklo před fotografy ňadro

Asi momentálně nejslavnější italská topmodelka Bianca Balti Profimedia.cz

Otec Ital, matka z Ázerbájdžánu. Ve školních letech ji za hezkou rozhodně nepovažovali, byla zkrátka odlišný a dost nezařaditelný typ. Přesto to zkusila. Ale všechny oslovené agentury, včetně skautů ze známé Elite Model Look, ji odmítly. Přesto je to pro její osud v důsledku dobře. Možná by se stala jen jednou z provinčních modelek, které většinu času obíhají castingy a občas jim nějaký ten štěk vyjde.

Štěstí se na ni usmálo v supermarketu, kde byla na brigádě. Náhodou si jí všiml renomovaný skaut agentury Brave Model Management z Milána Bruno Pauletta, který pravidelně dodával slavné tváře pro obálky prestižních módních časopisů a jím objevené modelky patřily k nejslavnějším v oboru. Co následovalo, není třeba dál líčit.

Dnes je slavné italské topmodelce Biance Balti už třiatřicet a je v kurzu úplně stejně jako před deseti lety. A tak se ani jí nemůžou vyhnout nejčastější nehody krásných profesionálek, které souvisí s tím, že se musí často obléknout do něčeho velmi riskantního. Jí se to jistě nestalo poprvé, o to výrazněji si teď ale ´do té hromádky šlápla´.

Nehoda s bradavkou, která zvědavě vykoukla do objektivů přítomných fotografů, se stala na slavnostní večeři ´Event at Magic Hour 2018´ pořádané magazínem Sports Illustrated Swimsuit na Times Square v New Yorku. Tak snad to přijmete čistě z estetického hlediska a tato nezamýšlená erotická vsuvka v podání slavné topmodelky, kterou pro vás máme v naší galerii, vás příliš nepohorší. ■