Vyumělkovanou blonďatou prsatici při vystupování z auta málem převážily její obří silikony

Pohled do výstřihu vyumělkované sexbomby tentokrát nebyl zrovna pěkný... Profimedia.cz

Zlaté pravidlo, že méně je někdy více, měla mít na paměti silikonová kráska Courtney Stodden (23). Když si bývalá manželka o 34 let staršího herce Douga Hutchisona, hvězdy vězeňského dramatu Zelená míle, nechala vycpávat hrudník obřími implantáty, měla dbát rad odborníků. Objem, pro jaký se jen 48kilová blondýna rozhodla, s sebou přináší nejednu starost.

Největším nepřítelem ´přefouknutých melounů´ jsou fyzikální zákony, zejména ten gravitační. A co teprve v případě droboučké Courtney, která měří pouhých 160 centimetrů. V kombinaci se závratně vysokými podpatky, které má tato blonďatá hvězdička v oblibě, není divu, že ji její silikonové přednosti při vystupování z auta málem převážily.

Do jejího běžně k prasknutí napěchovaného dekoltu v tu chvíli nebyl zrovna pěkný pohled. Její vnady najednou působily tak povisle, jako by snad brzy potřebovaly další zásah plastických chirurgů. Snad to bylo jen nešťastným předklonem, ve vzpřímené pozici mohla Courtney svá vylepšená ňadra opět pyšně vystavovat. ■