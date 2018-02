Odstranění čtyř žeber jí nestačilo: Německá prsatice má v pase 47 centimetrů a chce být ještě užší

Sophia chce pokračovat v procesu zužování. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Třicetiletá zpěvačka a účastnice reality show I'm a Celebrity, Get Me Out of Here! vypadá jako exponát z muzea kuriozit. Její vosí pas totiž kontrastuje s obřími ňadry. Z jejích fotek se může zdát, že se každou chvíli zlomí v pase.

Po odstranění čtyř žeber německá celebrita v pase naměří 47 centimetrů, což jí stále přijde jako příliš velké číslo. Její fanoušci ji ale od hazardu se životem odrazují. Když se jich na sociální síti dotázala, zda by si měla nechat pas ještě zúžit, 79 % jí další zákrok nedoporučilo.

Exmanželka majitele düsseldorfských vykřičených podniků už absolvovala spoustu plastických operací. Čtyřikrát si nechala zvětšit prsa a třikrát upravit nos. Kvůli odstranění žeber musela vycestovat do USA. V Německu jí totiž tento zákrok žádná klinika provést nechtěla. ■