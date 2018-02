Ivana Jirešová je v šoku z hrozného úrazu svého exmanžela: Zpěvák Viktor Dyk je stále v kritickém stavu

Viktor Dyk Michaela Feuereislová

Exmanželka Viktora Dyka, který leží po těžkém úrazu v nemocnici, o jeho zdravotním stavu ještě do včerejška nevěděla. S dcerou Sofií je v Dolomitech na horách. "Dnes jsem to řekla Sofii, až se vrátíme, půjdeme za ním," napsala Super.cz Ivana Jirešová (40). I celý divadelní soubor, se kterým zkoušel muzikál Shrek, je v šoku.

Podle informací Super.cz zpěvák propadl schodištěm v domě do hluboké jámy a jeho zranění jsou velmi vážná. I když už překonal to nejhorší, stále je ještě v kritickém stavu a byl uveden do umělého spánku. To, že má velmi pohmožděný obličej, je vedlejší. V mnohem horším stavu jsou ale jeho obratle.

Viktor přitom prožíval velmi šťastné životní období. Byl velmi spokojený ve vztahu s uměleckou maskérkou Kateřinou. Kromě Shreka měl i před premiérou rockové opery Vymítač, v níž měl účinkovat například spolu s Kamilem Střihavkou (53). ■