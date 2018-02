Smrt mladého divadelního herce (✝39): Přátelé jsou v šoku a vzpomínají

Jiří Laštovka (v seriálu Ordinace v růžové zahradě) Foto: TV Nova

Nečekaná smrt mladého herce Jiřího Laštovky (✝39) zasáhla všechny jeho kamarády, známé, kolegy, ale především jeho rodinu. „Já se moc omlouvám, nemůžu o tom mluvit. Je to čerstvé, teprve pár dní… Teď musím myslet na děti, které mi tady pořád pláčou,“ cituje Nedělní Blesk vdovu, Adélu Laštovkovou Stodolovou.

Smutnou zprávu včera na svém facebookovém účtu zveřejnilo pražské divadlo Minor, v němž Laštovka působil, a pod příspěvkem jeho kolegové a přátelé zanechali vzkazy. Vzpomínají na něj jako na sluníčko, člověka plného života, jako na super kolegu a kamaráda. A z jeho odchodu jsou v šoku.

„Jsem vděčnej za čas, co jsme spolu v Minoru strávili. Nezapomenu,“ napsal režisér David Drábek. „Panebože… Upřímnou soustrast blízkým,“ kondolovala herečka Miluše Bittnerová. Hercova maminka Dagmar se do diskuze připojila s krátkým poděkováním: „Děkuji všem, kdo na něj vzpomínají s láskou.“ Co přesně se mladému muži stalo, není jasné.

Jiřího Laštovku si mohou televizní diváci pamatovat hlavně z Ordinace v růžové zahradě, zahrál si také v Policii Modrava, Ulici nebo v seriálu Polda. ■