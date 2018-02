Spáchal sebevraždu, ale na pohřbu bylo veselo: Jak probíhalo poslední rozloučení s Indiánem Honzou?

Indián Honza Pokorný odešel do věčných lovišť. Foto: Facebook J. Pokorného

Prý by sám svůj pohřeb takový chtěl. Užíval si života a nikdy mu nechyběl úsměv na tváři. Proto se i spekulovalo o tom, proč se rozhodl pro dobrovolný odchod ze světa. Na posledním rozloučení se sešla jeho rodina a přátelé.

V obřadní síni zněly Honzovy oblíbené písně, nechyběly rekvizity z jeho života jako koňské sedlo, otěže anebo kovbojské boty, ze kterých ještě trčela sláma. „Vůbec to nebyl běžný pohřeb, jak bývají. Kupodivu nebyl vůbec smutný. Myslím, že to bylo přesně takové, jak by se mu to líbilo,“ svěřila několika médiím manželka bratrance zesnulého. ■