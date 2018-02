Dcera producenta Plesu upírů slavila 10. narozeniny: František Janeček dal své Emilce dárek nevyčíslitelné hodnoty

Narozeinová oslava dcery Františka Janečka Super.cz

Nebyly to jen tak obyčejné narozeniny malého děvčátka. Dcera producenta muzikálů Ples upírů a Fantom opery slavila své desáté narozeniny, a tak to muselo být ve velkém. "Musel jsme se ve svém věku smát, když říkala, že slaví kulatiny," smál se František Janeček (73).

S dárkem si docela lámal hlavu. "Už dávno jsem věděl, že bych chtěl Emušce dát hodinky, které kdysi věnoval můj tatínek mé mamince. Bylo to za první republiky, takže už jim bude pomalu sto let. Jen jsem je nechal zrepasovat a vyměnit řemínek," prozradil. A jakou mají hodinky známé švýcarské značky hodnotu? "Pro mne nevyčíslitelnou, vnímám je jako rodinné dědictví," svěřil producent.

I když u něj v muzikálech Natálie Grossová (15) zpívá už od svých sedmi let, Emilce, která je hudebně nadaná, ještě roli nedal. "Už v muzikálu zpívala, ve Ferdovi Mravencovi, zpívá i v Národním divadle. Je talentovaná všestranně, opravdu šikovná a chytrá holčička, která mi dělá radost, ale nechci ji do ničeho tlačit. Je to na bázi dobrovolnosti," vysvětlil producent, že svoji dceru do světa šoubyznysu netlačí.

Narozeninovou oslavu Emilce uspořádala v jejich oblíbené restauraci Hliněná bašta v Průhonicích, kde své 74. narozeniny oslavovala loni i Janeček, uspořádala maminka, zpěvačka Tereza Mátlová (42). Nechyběl krásný dort a ani kouzelník Magic Soukup, který děti bavil.

"Ale všechny kamarády teď nemá v Praze, tak bude určitě ještě oslava ve škole," upřesnila Tereza, která věnovala Emilce mimo jiných dárků také polaroid. "Sama jsem po něm vždycky toužila, tak snad bude mít radost," uzavřela. ■