Zase se proměnil: Osmany Laffita se ve své nové šedivé image přiznal, že se barví

„To je těmi starostmi, které jsem prožíval ve Výměně manželek,” vtipkoval designér s odkazem na svou účast v televizní show.

„Mně se to líbí. Já stále experimentuju a nedokážu být stále stejný. Nemám rád stereotyp. Jednou mám rád černé vlasy, jindy šedivé, někdy blond, dlouhé, nebo krátké. Netajím se tím, že používám systém lepení vlasů, to už všichni ví. Když mám možnost se ze dne na den změnit, rád to udělám,” říká Osmany.

Kubánský návrhář domestikovaný v Česku se nezdráhal přiznat, že už je šedivý, což bylo zjevné na jeho vousech. „Jsem opravdu šedivý. Čas od času se barvím,” přiznal se Osmany Laffita. ■