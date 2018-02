Své dítě by chůvě nesvěřila. Hana Mašlíková má štěstí, že ji k tomu okolnosti ani nenutí

Hana Mašlíková má péči o dítě vyřešenou. Super.cz

Je to půl roku, co Hana Mašlíková (35) Reinders přivedla na svět syna Andrease, což zcela změnilo její životní priority. Moderátorka ovšem není maminkou na plný úvazek, už krátce po narození dítěte se vrátila do pracovního procesu. Moderuje Snídani s Novou a vždycky je ráda, když vyrazí do společnosti a změní prostředí.