Hrůzné vzpomínky Osmanyho Laffity na Výměnu manželek: Znovu bych do toho nešel ani za milión

Osmany Laffita by do Výměny manželek už znovu nešel. Super.cz

Zatím poslední odvysílaný díl nové řady pořadu Výměna manželek vzbudil zájem, neboť se v něm objevil návrhář Osmany Laffita. Módní návrhář je vděčný za novou zkušenost, ale podruhé by už do stejného projektu rozhodně nešel. „Jsem rád, že to mám za sebou. Bral jsem to jako srandičku, ale legrace to vůbec nebyla. Znovu bych do toho nešel ani za milión. Tahle zkušenost mi stačila,” říká.