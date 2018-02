Matka známého moderátora a exmanželka bývalého majitele Novy po těžké nemoci: K rakovině jater se přidal infarkt

Marta Davouze, dříve Železná, bojovala s rakovinou. Michaela Feuereislová

K Martě Davouze by možná lépe sedělo její dřívější příjmení Železná, protože o svůj život bojuje jako lvice. V šarmantní dámě, která se svými příznivci besedovala v Městské knihovně, by málokdo hledal ženu, která doslova utekla hrobníkovi z lopaty. A to hned několikrát.

Paní Martu postihla rakovina jater, jeden z nejhorších druhů zhoubné nemoci. Prodělala náročné léčení a dvě operace. A do toho ji sklátil ještě infarkt. Musí mít opravdu železnou vůli, a samozřejmě kvalitní lékařskou péči, aby během nemoci dokázala ještě psát knihy.

Román Celej Franz!, který vypráví o osudech neteře Franze Kafky Věry Saudkové, který Marta představovala, je už jejím pátým dílem. V Česku již vyšly knihy Loď v Bretani, Dům v Bretani, Zrcadlení a Vypadni z mýho života. ■