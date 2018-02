Zdravotní stav Jiřího Pomejeho po operaci hrtanu se zlepšil! Tento týden by měl jít domů z nemocnice

Jiří Pomeje Michaela Feuereislová

Lékařům nyní ale přidělala starosti chřipková epidemie, která v Praze začala. Je tedy možné, že lékaři Pomejeho raději nechají na nemocničním lůžku, aby se vyhnuli možným komplikacím.

"Čekáme na vyjádření lékařů, ale vypadá to, že by mohl tento týden domů. Řešíme nyní chřipkovou epidemii, to by nebylo dobrý, kdyby něco chytnul v oslabení," řekla Super.cz manželka Pomejeho Andrea.

Jirka je také v dobrém psychickém stavu. "Je dobrej. Těší se domů. Psychicky se zatím drží," dodala Andrea Pomeje (29).