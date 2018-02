Blanarovičová přestala stárnout: Takhle jí to slušelo na výstavě, kde byla ve svém živlu

Yvetta Blanarovičová vypadá stále lépe. Super.cz

Herečka nespatřovala souvislost s tématem výstavy a skutečností, že se o ní říká, že zastavila stárnutí. „Humoristé v tom možná vidí skrytý smysl. Výstava mumií je něco nádherného a stojí to za to. Nejdůležitější je poznat to, co nám historie zanechala, a poučit se z ní,” říká Yvetta, která brala pozvání na akci jako nečekanou výzvu. „Nesmírně by mě to zajímalo, i kdybych nebyla pozvaná na výstavu. Zajímám se o archeologii a historii, o egyptskou, mayskou a minojskou kulturu. Takže to ke mně tak nějak patří a přišlo to,” říká herečka, kterou zájem o historii motivuje k cestám po světě.

Yvetta Blanarovičová využije pozvání organizátorů a vyrazí na výstavu s dětmi, které podporuje její Nadace La Sophia. ■